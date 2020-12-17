وسام المدني : هكذا تعاملت مع إصابة محمود البزاوي أثناء تصوير «خان تيولا»

كشف وسام المدني مخرج فيلم "خان تيولا" عن كواليس فيلمه، وقال - في تصريحات صحفية - إنه تفاجأ أثناء تصوير الفيلم بتعرض الفنان محمود البزاوي لإصابة شديدة بالعين، بعد أن عانى من ارتفاع ضغط الدم وأدى هذا إلي إحمرار عينه…

كشف وسام المدني مخرج فيلم “خان تيولا” عن كواليس فيلمه، وقال – في تصريحات صحفية – إنه تفاجأ أثناء تصوير الفيلم بتعرض الفنان محمود البزاوي لإصابة شديدة بالعين، بعد أن عانى من ارتفاع ضغط الدم وأدى هذا إلي إحمرار عينه بشكل كبير، وكان يتطلب المشهد الذي سيقوم بتصويره أن تقترب الكاميرا من وجهه بشكل كبير.

وأضاف أنه حاول أن تكون زاوية المشهد مختلفة بحيث ألا تظهر هذه الإصابة، بالإضافة إلي أنه اتفق مع الفنان محمود البزاوي قبل تصوير المشهد بما يقرب من ساعة أن يحاول تناول بعض العصائر التي تخفض ضغط الدم وأن المشهد سيتم تصويره بعناية دقيقة ولم تظهر هذه الإصابة تماما.

وأنهى المدني حديثه قائلا إن كافة فريق العمل هذا اليوم كان متعاونا للغاية وكان كل منهم يعلم حجم المسئولية التي تقع عليه، وأنه بالرغم من تصوير 14 ساعة متواصلة هذا اليوم إلا أن الجميع حاول أن يوجد في موقع التصوير أجواء هادئة .

يشار إلي أن احداث “خان تيولا” تدور في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.