«وسائل توزيع النقل TVD» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات JMC النقل

أعلنت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، عن الأسعار الجديدة لسيارات jmc النقل «البيك أب»، التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن « JMC»، فإن سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية بدون تكييف” قدرت بنحو 414.9 ألف جنيه.

وحددت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكيف” بقيمة بلغت 424.9 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الثالثة “صندوق بتككيف” بـ454.9 ألف.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «جي إم سي» على حصة سوقية 15%، من إجمالى مبيعات السيارات النقل «البيك أب» في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مسجلة نحو 415 شاحنة مركبة.