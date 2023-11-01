«وسائل توزيع النقل TVD» ترفع أسعار سيارات JMC نصف نقل بنحو 35 ألف جنيه

أخطرت شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الوكيل المحلي لـ«فوتون، و«jmc»، شبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات jmc نصف نقل «البيك أب»، بقيمة تصل إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات JMC نصف نقل الفئة الأولى “شاسيه دون تكييف” إلى 508.9 ألف جنيه، بدلًا من 474.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكييف” إلى 519.9 ألف جنيه، مقابل 484.9 ألف.

وقفز سعر سيارات جي إم سي الفئة الثالثة “صندوق بتكييف” إلى 554.9 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 519.9 ألف.