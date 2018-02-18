وسائل النقل تقر 31 مواصفة قياسية جديدة

أحمد عوض: تستعد شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، لإرسال قائمة بـ 31 مواصفة قياسية جديدة للسيارات المستوردة والمجمعة محليا، موجهة لوزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة، بهدف مراجعتها قبل تطبيقها. وأكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، أن الشعبة ناقشت آلية زيادة عدد المواصفات القياسية عل

أحمد عوض:

تستعد شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، لإرسال قائمة بـ 31 مواصفة قياسية جديدة للسيارات المستوردة والمجمعة محليا، موجهة لوزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة، بهدف مراجعتها قبل تطبيقها.

وأكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، أن الشعبة ناقشت آلية زيادة عدد المواصفات القياسية على السيارات، واستقرت على أن تشمل 31 مواصفة جديدة – بعد مراجعتها من وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم إرسالها للهيئة العامة للمواصفات والجودة والبدء في تطبيقها تدريجيا.

وأشار إلى وجود 10 مواصفات قياسية مطبقة على الفئات المستوردة منذ 2010، مؤكدا أن خريطة سوق السيارات ستتغير – بالتزامن مع تطبيق المواصفة الكاملة للسيارة، وإلزام الشركات العاملة فى استيراد وبيع السيارات بطرح الموديلات الجديدة فى السوق العالمية، لتتماشي مع شهادات المواصفات والجودة للشركات الأم.

يذكر أن قائمة المواصفات القياسية الـ 10 على السيارات؛ تشمل «المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، وأقفال الأبواب، والإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل، وعدادات السرعة وتركيبها، والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية، ومحفز تنقية العادم المستبدل للسيارة، والإطارات الهوائية للسيارات التجارية، وتجميع بطانة الفرامل، وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات، والمقطورات، وسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا).