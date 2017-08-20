وسائل النقل تقترح تطبيق المواصفات القياسية الأوروبية

أحمد شوقي:قال مصدر مسئول بشعبة صناعة وسائل النقل فى اتحاد الصناعات المصرية إن لجنة فنية مشكلة داخل الشعبة اقترحت على الهيئة العامة للمواصفات والجودة تطبيق المواصفات القياسية الأوروبية على السيارات المصرية لتطوير صناعة السيارات وضمان سلامة السيارات المستوردة؛ مضيفًا أن المفاوضات مستمرة بين الهيئة و

أحمد شوقي:

قال مصدر مسئول بشعبة صناعة وسائل النقل فى اتحاد الصناعات المصرية إن لجنة فنية مشكلة داخل الشعبة اقترحت على الهيئة العامة للمواصفات والجودة تطبيق المواصفات القياسية الأوروبية على السيارات المصرية لتطوير صناعة السيارات وضمان سلامة السيارات المستوردة؛ مضيفًا أن المفاوضات مستمرة بين الهيئة والشعبة وممثلى السيارات للتوصل إلى اتفاق نهائى.

وأشار إلى أن موضوع المفاوضات حاليا منصب على مقترح الشعبة بتطبيق المواصفات القياسية الأوروبية بحيث تتم الاستفادة من التجارب الأجنبية فى تجميع السيارات وفى نشاط الاستيراد أيضًا لضمان السلامة على الطرق للمركبات ولقائديها؛ موضحا أن اقتراح الشعبة يقوم أيضًا على تبنى المواصفات ذات الصلة بنشاط التجميع لأنه لا توجد صناعة لكافة المكونات.

وأوضح أن معظم مكونات السيارة مستوردة ومن ثم فقد تم إجراء كافة الاختبارات الخاصة بها فى الخارج من جانب المصانع الأم وكذلك هيئات الرقابة والإشراف فى دول المنشأ ومن ثم فلا حاجة لإعادة هذه الاختبارات فى مصر خاصة أنه لا توجد مراكز قياسية متخصصة فى ذلك.

ولفت إلى مواجهة ملف المواصفات بعض الصعوبات فقد فوجئت الشعبة من قبل بخطاب من هيئة المواصفات والجودة؛ وجاء فى مضمونه أن الهيئة ستطبق مواصفات من جانبها بشكل منفرد؛ وكان من المفترض أن ترد الشعبة خلال اسبوعين؛ لكن الخطاب وصلها قبل انتهاء المدة المحددة بيوم واحد.

ولفت إلى أن الشعبة رفضت هذا المقترح مطالبة بإشراكها فى مناقشات تطبيق المواصفات فى مصر وبضرورة أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار مضيفًا أنه تم التنسيق بين الهيئة والشعبة أيضًا بخصوص المواصفة المصرية الكاملة التى تضم أكثر من 40 مواصفة لكن بحث هذا الموضوع توقف تمامًا حاليًا.

وأضاف أنه كان من الممكن أن يؤدى إتمام هذا التنسيق إلى وجود مواصفة قياسية مصرية للسيارات فى غضون سنوات قليلة حيث كان من المفترض الالتزام بـ 10 مواصفات جديدة بشكل سنوى؛ موضحا أن الشعبة تترقب حاليا نتائج مناقشات اللجان الفنية المشتركة للبدء فى تطبيق المواصفات تزامنًا مع التطبيق على السيارات المستوردة.