«وسائل النقل» تعتزم تصنيع سيارات «JMC- البيك أب» محلياً

تعتزم شركة وسائل النقل TVD»»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «JMC، وفوتون»، إنتاج أول دفعة من سيارات « JMC- البيك أب» بمصانع مجموعة «جى بى غبور أوتو» بمدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال المصطفى عبد الحليم، رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار توسع «JMC» الصينية فى السوق المحلية، من خلال الدخول فى مشروع التصنيع المحلى لمركبات «البيك أب» التجارية بغرض تعزيز تنافسيتها والعمل على تخفيض التكاليف.

وأضاف عبد الحليم – على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس للإعلان عن خططها المستهدفة خلال الفترة المقبلة -، أن وسائل النقل «TVD»، تعد حالياً خطة تسويقية للعلامة الصينية تستهدف جذب أكبر شريحة من عملاء السيارات التجارية بتقديم فئة «البيك أب – التجارية» التى تتناسب مع مختلف متطلبات العملاء.

وأشار إلى أن مشروع الإنتاج المحلى لمركبات «JMC» سيبدأ بمصانع مجموعة «جى بى غبور أوتو» بالمنطقة الصناعية فى «أبو رواش» بالسادس من أكتوبر، على أن ينتقل فى مرحلة لاحقة إلى مصانع الشركة التى يجرى إنشاؤها فى مدينة السادات.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، أن مجموعة «جى بى غبور أوتو» بدأت إنشاء مصنع جديد لها فى مدينة السادات على مساحة 130 ألف متر ويستوعب طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، بمعدل 12 وحدة فى الساعة.

وتابع عبد الحليم: أن الشركة أنهت العديد من شكاوى العملاء الخاصة بإجراءات ترخيص السيارات فى الإدارات العامة للمرور، وذلك بعد موافقة المجموعة الأم على استبدال تلك الوحدات التى لم يتم ترخيصها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الشركة تدرس التوسع فى طرح سيارات «JMC» التجارية فى ضوء الاستفادة من الشراكة مع الجانب الصينى الذى يمتلك العديد من الطرازات المنتمية لشريحة المركبات التجارية والنقل الجماعى والطرازات الكهربائية.

وأوضح أن الشركة الصينية «JMC» استطاعت تسجيل مبيعات وصلت إلى 407 آلاف مركبة من مختلف الفئات خلال العام الماضى.