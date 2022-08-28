«وسائل النقل»: استيراد 2500 مركبة «JMC - بيك أب» خلال عامين

تمكنت شركة «وسائل النقل TVD» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «JMC وفوتون»، من استيراد ما يقرب من 2500 سيارة من العلامة الصينية «JMC» المنتمية لفئة مركبات «البيك أب» التجارية خلال العامين الماضيين.

وقال المصطفى عبد الحليم، رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن «TVD» تعمل وفق خطة طموح ترتكز على تعزيز تواجدها فى السوق المحلية، من خلال العمل على تقديم المركبات التى تتناسب مع متطلبات العملاء، مع تقديم أفضل مستوى من خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار.

وأضاف أنه تم التعامل مع العقبات التى كانت تواجه الشركة خلال الفترة الماضية التى من بينها إنهاء إجراءات تراخيص المركبات بوحدات المرور، موضحا أن تلك الخطوة جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وشركة «JMC» الصينية التى وافقت على استبدال الطرازات التى لم يتم ترخيصها للعملاء.

وأشار إلى أن «وسائل النقل» تقوم حاليًا بمخاطبة عملاء العلامة الصينية الذين واجهتهم مشكلات فى إجراءات تراخيص المركبات بوحدات المرور بهدف العمل على حلها، موضحا أن الشركة اتخذت قرارًا بتحمل الأعباء المالية الخاصة بعمليات استبدال السيارات التى لم يتم ترخيصها للعملاء، إضافة إلى دفع مصاريف التأمين وبعض الرسوم والخدمات الأخرى فى ضوء تخفيف العبء على المستهلكين.

وتابع إن «وسائل النقل» تخطط أيضًا للدخول فى مشروع التصنيع المحلى لسيارات «JMC – البيك أب» فى مصانع «جى بى غبور أوتو» بمدينة السادات خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن تلك الخطوة تأتى فى إطار العمل على تلبية متطلبات السوق المحلية من الطرازات والكميات المطلوبة، لاسيما مع إمكانية التصدير للأسواق المجاورة ضمن الخطط المستقبلية للشركة”.

كانت «المال» نشرت فى وقت سابق، أن مجموعة «جى بى غبور أوتو» بدأت إنشاء مصنع جديد لها فى مدينة السادات على مساحة 130 ألف متر ويستوعب طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، بمعدل 12 وحدة فى الساعة.

فى سياق متصل، أكد محمد السيد، عضو مجلس إدارة « TVD» إنها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات التجارية «البيك أب» المزودة بأحدث المواصفات والتجهيزات، مع إمكانية تقديمها بأسعار تنافسية عن نظيرتها المنتمية لتلك الفئة من المركبات.

وذكر أن شركته تولى اهتمامًا كبيرًا بتقديم أفضل مستوى من خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفر قطع الغيار فى مراكز الصيانة التى تغطى جميع المناطق الجغرافية، موضحا أن إجمالى مبيعات سيارات «JMC» التجارية تقدر بحوالى 5000 مركبة منذ إطلاق العلامة الصينية داخل السوق المحلية فى عام 2008 حتى الآن.

وأوضح أن «وسائل النقل» تسعى إلى الاستفادة من الشراكة المبرمة مع «JMC» الصينية التى تتصدر قائمة مبيعات السيارات النقل الخفيفة و«البيك – أب» والشاحنات الخفيفة فى السوق الصينية، إضافة إلى أنها تعمل أيضًا فى مجال تصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركة الفرنسية «رينو» التى استطاعت إنتاج طرازين من تلك الفئة خلال الفترة الماضية، قائلًا: «متوسط مبيعات السيارات فى الصين تتراوح من 25 إلى 26 مليون مركبة سنويًا».

وكشف عن إجمالى مبيعات سيارات JMC»» التى سجلت نحو 407 آلاف مركبة من مختلف الفئات خلال العام الماضى.

فى سياق آخر، لفت إلى أن تفاقم أزمات سوق السيارات انعكست سلبًا على تراجع مبيعات سوق السيارات ومنها المركبات التجارية «البيك – أب» وذلك على خلفية الصعوبات التى واجهت الشركات المحلية فى إجراءات استيراد الكميات والحصص المتعاقد عليها من قبل المصانع العالمية خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن يتحسن أداء قطاع السيارات تزامنًا مع تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد؛ وهو ما يعزز من قدرة الشركات والمصنعين المحليين على توريد إجمالى الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات السيارات «البيك أب» بنسبة 17.2% لتصل إلى 14.1 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 17.1 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 23% لتصل إلى مليار و766 مليونا و780 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 2 مليار و302 مليون و667 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال مايو الماضي، بنسبة تراجع %72 مسجلة نحو 85 مليونا و5 آلاف دولار، مقارنة مع 303 ملايين و925 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.