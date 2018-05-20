وسائد تاكاتا تتسبب فى سحب 100 مليون سيارة

المال ـ خاص:تصدر استدعاء الوسائد الهوائية «تاكاتا» قائمة أكبر الاستدعاءات فى تاريخ صناعة السيارات، إذ لجأ أكثر من عشرين مصنعًا لاستدعاء ما يقرب من 100 مليون سيارة؛ نتيجة لخلل فى الوسائد الهوائية المصنعة من قبل الشركة اليابانية تاكاتا.ونتيجة لعيوب الوسائد الهوائية اضطرت هوندا لاستدعاء

المال ـ خاص:

تصدر استدعاء الوسائد الهوائية «تاكاتا» قائمة أكبر الاستدعاءات فى تاريخ صناعة السيارات، إذ لجأ أكثر من عشرين مصنعًا لاستدعاء ما يقرب من 100 مليون سيارة؛ نتيجة لخلل فى الوسائد الهوائية المصنعة من قبل الشركة اليابانية تاكاتا.

ونتيجة لعيوب الوسائد الهوائية اضطرت هوندا لاستدعاء أكثر من 6 ملايين سيارة، علاوة عن إعلان فيات كرايسلر، ونيسان، ومازدا، وميتسوبيشى لاستدعاءات مماثلة لحماية العلامة التجارية.

ولم يكن استدعاء تاكاتا هوالأبرز فى تاريخ صناعة السيارات، ففى عام 1981 أطلقت فورد الأمريكية عملية استدعاء تعد الأكبر فى هذه الفترة بإعلانها سحب 21 مليون سيارة؛ نتيجة لعيوب فى عمليات التصنيع قد تؤدى إلى تعطل أنظمة الفرامل.

وفى عام 2009، أعلنت شركة تويوتا عن عمليات سحب ما يقرب من 9 ملايين سيارة، من 6 طرازات مختلفة، نتيجة تعرضهم لتسارع مفاجئ غير مقصود، ونتيجة لتلك الحملة أصدرت محكمة أمريكية قرارها بتغريم شركة تويوتا 1.2 مليار دولار، لتصبح أكبر عقوبة من نوعها فى ذلك الوقت.

وبحلول عام 1996، أعلنت فورد عن ثانى أكبر علمية استدعاء فى تاريخها، شمل ما يقرب من 9.7 مليون سيارة تم إنتاجها فى الفترة من 1988 وحتى نهاية 1993 نتيجة احتمالية تعرض دائرة تشغيل السيارة للاحتراق، حتى فى حالات كون السيارة متوقفة ومغلقة.

وتعد مجموعة جنرال موتورز صاحبة المركز الخامس فى قائمة أكبر استدعاءات فى تاريخ صناعة السيارات بعد اكتشافها أن ما يقرب من 6.6 مليون من سياراتها قد تفقد التحكم بشكل مفاجئ مع زيادة المفاجئة فى دواسة الوقود.

