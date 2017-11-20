وزير مالية تونس يبحث فرص الاستثمار مع البرتغال

وكالات: بحث وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، مع وزير الاقتصاد البرتغالي، مانويل كابرال، فرص تعزيز التعاون الثنائي وتنويع مجالات الشراكة والاستثمار، وذلك خلال لقاء مساء الإثنين على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية البرتغالية. واستعرض «شلغوم» ـ خلال اللقاء بمقر وزارة ا

وكالات:

بحث وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، مع وزير الاقتصاد البرتغالي، مانويل كابرال، فرص تعزيز التعاون الثنائي وتنويع مجالات الشراكة والاستثمار، وذلك خلال لقاء مساء الإثنين على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية البرتغالية.





واستعرض «شلغوم» ـ خلال اللقاء بمقر وزارة المالية التونسية- الإمكانات المتوفرة لدى البلدين لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي، مشيرا إلى الإصلاحات التي إنتهجتها الحكومة التونسية على مستوى تحفيز الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز موقع تونس كبلد جاذب للإستثمار.

من جانبه، أكد وزير الإقتصاد البرتغالي مانويل كابرال تنوع وتعدد المجالات التي يمكن من خلالها تطوير التعاون بين البلدين، منوها بدعم بلاده ومساندتها لتونس وحرصها على تعزيز العمل المشترك بينهما.