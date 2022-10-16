وزير مالية بريطانيا يعلق على فكرة استبدال رئيسة الوزراء : الناخبون يريدون الاستقرار

أكد جيريمي هانت وزير المالية البريطاني المعين حديثا على أن رئيسة الوزراء ليز تراس هي من تدير الحكومة، نافيا فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد بداية مضطربة لها في المنصب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد: “رئيسة الوزراء هي المسؤولة”، وذلك ردا على سؤال عمن يدير الحكومة.

وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و”أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة”.

وكان هانت وزير الصحة والخارجية السابق قد عُين وزيرا للمالية في بريطانيا، خلفا لـ كواسي كوارتنج الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من أمس الأول الجمعة.

وفي خطوات متلاحقة، أعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس عن تغيير محوري جديد في خطة حكومتها الخاصة بالاستقطاعات الضريبية، وذلك في محاولة لطمأنة الأسواق المالية.

وقالت تراس، في مؤتمر صحفي، إنها ستعيد النظر في خطتها لإلغاء زيادة كانت مزمعة في الضريبة على الشركات.

وأقرّت تراس بأن الميزانية المصغرة التي أعلنتها حكومتها الشهر الفائت وقعت بخطوات أسرع وتيرة وأبعد مدى من المتوقع.