وأكد أن عالم العمالة لن يعود إلى نفس الوضع الذي كان قائما قبل فترة كورونا

حذر وزير المالية الإسرائيلي “موشيه كحلون” من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي في حال تعرضت البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده لن يحتمل إغلاقا تاما آخر.

بدأ الاقتصاد في العودة إلى النشاط مجددا، ووتيرة العدوى من كورونا آخذة في بالانخفاض، ولا تزال إسرائيل تحاول العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد.

وقال كحلون أمس خلال مناقشات مع المهنيين في مجال الاقتصاد إنه في حالة الموجة الثانية، لا ينبغي فرض إغلاق كامل آخر على الدولة، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال كحلون إنه يقدر إنه بحلول نهاية العام، سيتمكن 90% من العاطلين عن العمل والموظفين الذين غادروا الولايات المتحدة من الالتحاق بدورة التوظيف، موضحا أن 10% سيتعين عليهم تغيير المهنة.

وقال “كحلون” إن عالم العمالة لن يعود إلى نفس الوضع الذي كان قائماً قبل فترة كورونا.

مضيفا: سيكون لدينا عالم جديد من العمالة ، والكثير من العمل من المنزل ، والعمل عن بعد ، ولكن لن نبقى عاطلين عن العمل.

شركة أمازون تستأنف شحناتها إلى إسرائيل

استأنفت شركة أمازون شحناتها إلى إسرائيل الليلة الماضية بعد توقفها إثر أزمة كورونا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشركة لم تجدد بعد خيار الشحن المجاني الذي توفره الشركة للعديد من المنتجات، وحالياً فقط تقدم الشحن السريع عالي التكلفة بعشرات الدولارات.