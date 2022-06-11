وزير قطاع الأعمال: 80% نسبة إنجاز إنشاءات مصنع «غزل 1» الأكبر في العالم

تفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لمحافظة الغربية، الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وشملت الزيارة تفقد الموقف الحالي لإنشاء مصنع “غزل 1” الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 ألف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث بلغ معدل الإنجاز في الأعمال الإنشائية 80% ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2022.

كما زار الوزير موقع إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة و13 ألف طن وبريات.

وقام “توفيق” أيضا بزيارة تفقدية للإنشاءات في مصنع غزل (4) ومساحته 24.6 ألف متر بطاقة 13.5 طن يوميا، ومصنع غزل (6) على مساحة 18 الف متر وبطاقة 16 طن غزل يوميا، إلى جانب مصنع غزل (2) الذي تم رفع كفاءة معداته بطاقة 20 طن يوميا.

وفي ختام جولته، قام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مجمع الملابس الجاهزة والذي يضم عمليات التفصيل والتعبئة، حيث تفقد العديد من منتجات الشركة من المنسوجات والملابس المنزلية تحت العلامة التجارية الجديدة “nit”.