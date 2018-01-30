وزير قطاع الأعمال: 10 شركات جاهزة لطرح حصص منها في البورصة

المال - خاصقال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا.وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-

المال – خاص





قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي إن هناك قائمة مكونة من 10 شركات تم إعدادها وتقديمها لوزارة المالية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، وذكر في تصريحات تلفزيونية منذ قليل أن تلك الشركات ذات ملاءة مالية قوية وتحقق أرباحًا.

وتتأهب الحكومة نهاية هذا الشهر للإعلان عن قائمة تضم 5-6 شركات مملوكة للدولة، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة، حسبما كشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر عن صندوق النقد نهاية الأسبوع الماضي.



وتابع بدوي: “هناك شركات مثل الشرقية للدخان ومصر للألومنيوم .. وهناك شركات النقل البري والبحري.. كلها شركات جيدة جدًا، جزء منها تم الاتفاق عليه مع وزير المالية وفق مذكرة تفاهم لعدد 10 شركات للمجموعة الأولى ذات مراكز مالية قوية.. ستكون إضافة جيدة للبورصة”.

من ناحية أخرى، ذكر الوزير أن شركات الغزل والنسيج تشهد أعمال تطوير خاصة في مجال المحالج، لافتًا إلى أن الوزارة رأت العمل على بيع الأراضي غير المستغلة التابعة لعدد من الشركات واستخدام الحصيلة في الإنفاق على أعمال التطوير.

ولفت الوزير أيضًا إلى فلسفة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام تبدأ من هيكلة الإدارة قبل إنفاق مبالغ طائلة على المعدات والآلات، لافتًا إلى فتح التحقيق في الخسائر التي حققتها الشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، والتي سجلت نحو 100 مليون جنيه، رغم إنفاق مبالغ ضخمة في تطوير الشركة خلال السنوات القليلة الماضية حسبما ذكر الوزير.