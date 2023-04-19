وزير قطاع الأعمال يوجه بزراعة الذرة في أراضي شركة جنوب الوادي بتوشكى

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الغذاء والمحاصيل الذيتية في نطاق الأراضي التابعة لشركة جنوب الوادي للتنمية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان.

ووجه بزراعة محصول الذرة الشامية والصفراء خلال الموسم الزراعى الصيفي الحالي، وبدء زراعة مساحة تجريبية بمحصول فول الصويا تمهيدا للتوسع في زراعة المحصول خلال الموسم المقبل.

أضاف خلال اجتماعه والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها الشركة، واللواء أحمد حسانين الرئيس غير التنفيذي لشركة جنوب الوادي، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة رئيس جهاز تحديث الصناعة، أن توشكى منطقة واعدة وبكر وتصلح لإقامة أنواع متعددة من المشروعات البيطرية ومشروعات التصنيع الزراعي، ويجب استغلال إمكانيات جهازى التمثيل التجاري وتحديث الصناعة في شرح الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها في ظل توافر المياة اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية سواء كانت زراعية أو تصنيع زراعي، بالإضافة إلى الاستثمار في الثروة الحيوانية ومشروعات تصنيع اللحوم.

قال الدكتور عصمت إن هناك نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص في زراعة مساحات تقترب من 15 ألف فدان، وإن هناك ما يقرب من 4000 فدان جاهزة للزراعة ومزودة بأحدث وسائل الري المدفعي وتصلح للزراعة بمختلف أنواع المحاصيل، مشيرا إلى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المجزر الآلي إلى 100 ألف رأس سنويا، وإضافة مساحات جديدة إلى المحجر البيطري، والنظر في توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع الجلود الملحق بالمجزر.