وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداءأحمد عاشورعقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء

أحمد عاشور

عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

واستمع الوزير إلى ما قدمه رئيس القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى لها وحجم المديونيات والمخزون.

ووجه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد.

كما أكد مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالقومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.

كذلك كلف الوزير رئيس القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات خلال السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، استعرض بدوى مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للقابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

وفى هذا الإطار، وجه الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.