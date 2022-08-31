وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيس هيئة الشراء الموحد لفض التشابكات مع القابضة للأدوية

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والوفد المرافق له،بحضور قيادات الشركة القابضة للأدوية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، والجهود الجارية لفض أي تشابكات بين شركات القابضة للأدوية والشركات التابعة لهيئة الشراء الموحد، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقد أثنى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على التعاون المثمر والمستمر من هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا أن قطاع الدواء يعد واحدًا من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، ومشيرًا إلى جهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي وتطويره والسعي لمتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة في تصنيع وإنتاج الأدوية.

وأضاف أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة في مجال الأدوية تنفذ حاليًا مشروعًا لتطوير الوحدات الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP لتمكين الشركات من التوسع وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا، فضلًا عن الجهود الجارية للتوسع في إنتاج مستحضرات جديدة وصناعة الخامات الدوائية وتحسين القدرات التسويقية، لافتًا إلى أنه بجانب العمل على رفع كفاءة الإنتاج تحرص الوزارة على فض التشابكات المالية المعلقة بين شركاتها التابعة والجهات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية لتمكين الجهات من الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

و أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، الحرص على تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات العاملة في مجال صناعة الأدوية لتحقيق التكامل والعمل على توطين هذه صناعة الهامة في مصر، بما في ذلك توفير الاحتياجات المحلية للمرضى، والتوسع في تصدير المنتجات الدوائية إلى الخارج، معربًا عن ترحيبه بأي جهود لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة و الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها.