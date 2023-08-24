وزير قطاع الأعمال يفتتح مشروع تطوير بشركة ممفيس للأدوية بتكلفة 33 مليون جنيه

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العام، اليوم الخميس، بافتتاح مشروع تطوير المنطقة العقيمة “DSA” بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية، والذي شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التي تتأثر بالتعقيم الحراري، وذلك بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه.

في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى،

كما شهد الدكتور عصمت، توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية في ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور مدحت عباشي مستشار رئيس هيئة الدواء، والدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية، والدكتور باسم عبدالله رئيس شركة ممفيس للأدوية.

أكد الدكتور عصمت أن افتتاح اليوم يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء فيمايخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.

قال الدكتور عصمت إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسي فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن شركة ممفيس التي بدأت نشاطها عام 1940 تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في مصر و منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشركة في مجال صناعة وتحضير وتجارة المستحضرات الطبية والتشخيصية والصيدلية والبشرية والبيطرية، وصناعة مستحضرات التجميل و إضافات الأعلاف وما يتبعها من مستلزمات، واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والاعشاب وغيرها.