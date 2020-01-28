وزير قطاع الأعمال يعلن دعم المستثمرين عند تصنيع أول 100 ألف سيارة في مصر

التي لديها القدرة على السير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه في إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول في انتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، تم إعداد حزمة من المحفزات المقترحة لتشجيع السيارات الكهربائية وخلق الطلب عليها.

وأضاف أن من هذه المحفزات عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسي الأبيض محل الأسود في عام 2006 يستهدف 3% سنويا من الأسطول، وإحلال سيارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة 5% سنويا من أسطول السيارات الخاص بها.

وأضاف أنه من المقرر منح دعم للمستثمرين عند إنتاج أول 100 ألـف سيارة كهربائية مصنعة محلياً لمرة واحدة، التي لديها القدرة على السير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة.

وتابع خلال اجتماعه بلجنة الصناعة في مجلس النواب، أن وزارة الكهرباء ستقوم بإنشاء 3 آلاف محطة شحن سنويًا بقدرة 50 كيلووات لفترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عائد معقول على الاستثمار، وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، استراتيجية الوزارة بشأن صناعة السيارات من خلال تطوير شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات، وذلك أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن المشروع الرئيسي لتطوير شركة النصر للسيارات يتمثل في إنتاج سيارات ركوب كهربائية تحت العلامة التجارية العريقة لإعادة إحياء الشركة المتوقفة منذ صدور قرار تصفيتها في عام 2009.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن المستهدف إنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الصينية في صناعة السيارات، ومضيفا أنه يجري التشاور والتنسيق بشأن إنتاج السيارات الكهربائية مع مجلس الوزراء ووزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي.