وزير قطاع الأعمال يعرض فرصًا للشراكة مع القطاع الخاص في 20 نشاطًا اقتصاديًا

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة أجرت العديد من الخطوات الإصلاحية في سبيل النهوض بالشركات التابعة لها، وتحسين نظم العمل والإدارة بها، تمهيداً للتعاون مع القطاع الخاص بأشكال متعددة في مختلف القطاعات.

وعرض الوزير، عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الشركات التابعة للوزارة في أكثر من 20 قطاع اقتصادي وبصور تعاون مختلفة، وذلك خلال الجلسة المخصصة للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية ال47 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

وقد شمل العرض الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها حصة في رأس المال أو الإدارة والتشغيل أو الادارة مقابل حصة من الأرباح، وذلك في قطاعات وأنشطة متعددة، ومن بينها صناعات مكونات المركبات الكهربائية، والإطارات خاصة للجرارات الزراعية، والأسمدة، والبورسلين، والزجاج، والورق ومتاجر البيع بالتجزئة، وتطوير الفنادق، والتطوير العقاري، وإدارة المتنزهات (المريلاند وغرناطة)، ومرحلتي الصباغة والتجهيز ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، فضلا عن المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وتصنيع الخامات الدوائية.