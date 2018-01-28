وزير قطاع الأعمال يطالب بإعداد تصور لتطوير الفنادق التاريخية

المال - خاصعقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المهندس عادل والي العضو المتفرغ للشئون الفنية بالشركة القابضة.واستمع بدوى، فى بداية اللقاء، من رئيس الشركة إلى تقرير عن أنشطة الشركات التابعة وجهودة إعادة الهيكلة و

المال – خاص

عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المهندس عادل والي العضو المتفرغ للشئون الفنية بالشركة القابضة.

واستمع بدوى، فى بداية اللقاء، من رئيس الشركة إلى تقرير عن أنشطة الشركات التابعة وجهودة إعادة الهيكلة والتطوير، خاصة فى الفنادق والأصول السياحية، وأكد على أهمية استغلال كافة أنواع الشراكة مع القطاع الخاص سواء فى تمويل عمليات التطوير أو الاستفادة من القدرات الإدارية والتسويقية للمطورين المتخصصين فى هذا المجال.

وطلب من الشركة القابضة إيفاد الوزارة بحصر شامل شامل للأصول العقارية، وخاصة الأراضى التى لا ترى الشركة جدوى لاستغلالها فى مشروعات سياحية، لوضع تصور بشأن كيفية الاستفادة منها لتمويل عمليات التطوير فى الفنادق والأصول السياحية.

واستعرضت رئيس الشركة الجهد المبذول فى تحسين أداء شركات التجارة الداخلية الأربعة منذ انتقالها إلى محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من خلال الشراكة فى التطوير مع مستثمرين متخصصين.

ووجه إدارة الشركة القابضة بالنظر فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحقيق كفاءة فى إدارتها بما يعود بالنفع على القطاع وصناعة السياحة بشكل عام، وإعداد تصور خاص للفنادق التاريخية التابعة لها، يتضمن سبل تطويرها ورفع مستواها.