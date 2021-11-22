وزير قطاع الأعمال يشكر لاعبي الغزل : رفعتم رأس المحلاوية باللعب الحر المفتوح

وجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الشكر للاعبي نادي غزل المحلة، وذلك بعد الأداء البطولي أمام النادي الأهلي اليوم، ليحتل الأهلي الصدارة برصيد 15 نقطة في المركز الأول.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر صفحته بالفيس بوك “شكرا يا رجال. رفعتم رأس المحلاوية اليوم باللعب الحر المفتوح”.

وفاز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الطرفين في عمر الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام باستاد المحلة.

يذكر أن نادي غزل المحلة تابع لشركة مصر بغزل المحلة، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وكان قد سجل ثلاثية الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 10، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 49، وأضاف علي معلول الهدف الثالث من ضربة حرة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سددها معلول وارتطمت بدفاع المحلة ودخلت الشباك، فيما سجل هدفي غزل المحلة عبده يحيى في الدقيقة 57، وأضاف أكرم توفيق الهدف الثاني بالخطأ في مرمى الأهلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «+5».