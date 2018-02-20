وزير قطاع الأعمال يستقبل كرم جبر لمتابعة هيكلة الصحف القومية

المال ـ خاص:

استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بشأن متابعة موقف إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية ومراجعة وإقرار الخطط الزمنية لإصلاح وإعادة هيكلة كل منها، فى ضوء تفعيل دور اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.



واستمع الوزير إلى ملخص حول الموقف الحالى للمؤسسات الصحفية القومية من حيث الملاءة المالية وحجم المديونيات، إضافة إلى الجهود المبذولة للإصلاح وإعادة الهيكلة على عدة أصعدة، والتى شملت هيكلة النشاط والمؤسسات القائمة، وتنفيذ برنامج استثمارى يسعى إلى تنويع مصادر الإيراد، خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام التى تعد أكبر المؤسسات الصحفية القومية.



واستعرض خلال الاجتماع، عددًا من الرؤى والأفكار لدعم الخطة الاستثمارية والإسراع فى البرنامج التنفيذى لها، معربًا عن استعداد وزارة قطاع الأعمال العام لتقديم الدعم الكامل سواء من الناحية الفنية أو من خلال التدخل لدى بعض الجهات المعنية بإجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية فى إطار عملية إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.



وطلب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام دعم الوزارة من خلال التدخل لدى بعض الجهات لاستكمال عمليات استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة للمؤسسة فى عدة محافظات، مع وضع التصور الأمثل لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المتخصصين ذوى الملاءة المالية القوية.