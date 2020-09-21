استثمار

وزير قطاع الأعمال يستعرض موقف تطوير 3 محالج قطن في الشرقية والغربية والبحيرة

ذلك في إطار المشروع الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج
عصام عميرة 1:04 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 1:04 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والوفد المرافق له، بحضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وتم خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام استعراض الموقف الحالي لتطوير عدد  3 محالج قطن تابعة للشركة القابضة في الزقازيق محافظة الشرقية، وكفر الدوار محافظة البحيرة، وكفر الزيات محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة.

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وأوضح اللواء كرم سالم أن معدلات تنفيذ المحالج الثلاثة قد بلغت نسبة 75%، ومن المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات في مشروع التحديث الشامل لمصانع الغزل والنسيج في الأعمال الإنشائية.

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وأشاد وزير قطاع الاعمال،  بجهود الشركة الوطنية وتطور الأعمال في مشروع إنشاء المحالج الثلاثة الجديدة، على أن يتم البدء في تركيب الماكينات فور وصولها في منتصف أكتوبر المقبل تمهيدا لتشغيل المحالج المطورة قبل نهاية العام.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تطوير ثلاثة محالج أخرى العام المقبل إلى جانب محلج الفيوم الذي تم الانتهاء من تحديثه وتشغيله، ليصبح إجمالي المحالج المطورة 7 محالج بطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التطوير الكامل والشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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