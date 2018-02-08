وزير قطاع الأعمال يجتمع مع رئيس الوطنية للإعلام لبحث هيكلة الصحف القومية

أحمد عاشورقال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إنه سيجتمع خلال أيام مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة ملف هيكلة الصحف القومية وإعادة التوازن المالي لتلك المؤسسات.ويشار إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الصحف القومية وفقاً للمقترحات ال

أحمد عاشور



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إنه سيجتمع خلال أيام مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة ملف هيكلة الصحف القومية وإعادة التوازن المالي لتلك المؤسسات.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الصحف القومية وفقاً للمقترحات التي تحددها لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء.

وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في تصريحات سابقة، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسته لهيكلة مديونيات الصحف القومية البالغة 19 مليار جنيه، مضيفاً أن 15 % من تلك المديونية، بما يعادل 2.8 مليار جنيه، مستحقة لصالح البنوك بينها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ومصارف أخرى.

