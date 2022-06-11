وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركة طنطا للكتان والزيوت رافقه خلالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

تفقد الوزير مصانع الشركة ومراحل تصنيع المنتجات التي تتنوع بين الكتان والأخشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة البويات، موجها التحية للعاملين بالشركة.

طنطا للكتان

كما تم استعراض نشأة وتاريخ المصنع الذي يعد أول مصنع للكتان في مصر منذ عام 1954، وعملية زراعة الكتان والمساحات المزروعة بالتعاقد مع المزارعين، بالإضافة إلى مراحل تصنيع مختلف المنتجات.

وأشار الوزير إلى ريادة مصر في صناعة النسيج منذ آلاف السنين باستخدام الكتان، والجهود المبذولة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة ، مع اختيار علامة تجارية للمنتجات “نيت nit” مستوحاة َمن اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة.