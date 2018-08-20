وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة الدلتا للصلب

المال- خاصفى زيارة مفاجئة، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في مصانع شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.تفقد الوزير، أثناء الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدن

المال- خاص

فى زيارة مفاجئة، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في مصانع شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

تفقد الوزير، أثناء الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، القطاعات الإنتاجية بالشركة من أفران ومسابك ودرفلة، حيث استمع إلى شرح من محمود الفقي رئيس شركة الدلتا للصلب حول مراحل الإنتاج المختلفة.

كما زار موقع مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، والذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويا.

وعقد الوزير اجتماعا مع قيادات شركة الدلتا للصلب بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تابع سيادته الموقف الحالى للشركة وآفاق التطوير المستقبلية.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، وبحث أوجه الاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة.