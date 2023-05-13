وزير قطاع الأعمال يتفقد المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بكفر الدوار

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ، واستعراض المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية وستيا وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.

راجع الدكتور عصمت مراحل تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً، موضحا مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج.

بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 5;7 مليون قطعة سنويا بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات، بالإضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى عدد الدورات التى تمت والبرامج التدريبية وحصر الكفاءات الموجودة وبرامج رفع وعى العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار، وضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي، موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع “غزل 4” بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقى الافتتاحات.

وجه الدكتور عصمت، بالإسراع من الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة فى مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

تفقد الدكتور عصمت أعمال الإنشاءات والمصانع الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وقيادات الشركة القابضة، والمهندس أحمد عبد الرحمن بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ورشا عمر مسئولة الملف بالوزارة، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، ومقاولي المشروع والاستشاريين.