استثمار

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة ومصنع «كيما 2»

ومراعاة التوافق البيئي فى عملية التطوير
عصام عميرة 11:47 ص, الأحد, 11 يوليو 21 11:47 ص, الأحد, 11 يوليو 21

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة مشروعات التطوير بشركات الأسمدة التابعة للوزارة، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي النصر وكيما للأسمدة والعضوين المنتدبين.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال فى بيان اليوم، أنه تم استعراض مستجدات مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة في موقعها الحالي بمدينة طلخا في الدقهلية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مناقصة التطوير في مراحلها النهائية للترسية على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسمدة لعمل دراسة متكاملة عن احتياجات التطوير بالشركة.

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كما تم مناقشة الخطوات الجارية بمشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس والبالغ تكلفته التقديرية المبدئية 150 مليون دولار، إضافة إلى تطورات مشروع إنتاج الأمونيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وإنجاز مناقصات التطوير والترسية خلال فترة 3 أشهر، وذلك لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مشددا على أن تراعى عمليات التطوير التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

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معدلات إنتاج شركة كيما

وتناول الاجتماع أيضا الموقف التشغيلي لمصنع “كيما 2” للأسمدة الجديد بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا، والذي وصلت معدلات إنتاجه خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 105%، إلى جانب موقف التسوية مع المقاول العام، والمرحلة الثانية من المشروع لإنتاج حامض النيتريك، ووجه الوزير ببحث سبل التوسع في التصدير خاصة إلى السوق الأفريقية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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