وزير قطاع الأعمال يبحث مع «ماز» البيلاروسية إنتاج أتوبيسات الغاز الطبيعي

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

والتقى الوزير، خلال الزيارة، وفدًا من شركة “ماز” البيلاروسية لبحث توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون في تصنيع أتوبيسات نقل جماعي بطول (12 مترًا) تعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المستهدف بدء الإنتاج في منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى أكثر من 60%، اتساقاً مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير ترحيبه بالتعاون مع الجانب البيلاروسي خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

كما تفقد “توفيق” وحدات الإنتاج بالشركة الهندسية موجها برفع كفاءة المعدات، مع تقديم الدعم الكامل للنهوض بالشركة.

حضر اللقاء كل من محمد حسونة مستشار الوزير لشؤون الاستثمار وإعادة الهيكلة، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات.