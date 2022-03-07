استثمار

وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين
عصام عميرة 3:15 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:15 م, الأثنين, 7 مارس 22

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استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير المغربي فى القاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وأن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المشترك.

واستعرض الوزير عددًا من فرص التعاون في الصناعات الكيماوية والمعدنية ومكونات السيارات خاصة الكهربائية منها.

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وتابع وزير قطاع الاعمال، االانشطة الاستثمارية وفرص التعاون، ومنها نشاط شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقا) من خلال نموذج العمل الجديد الذي يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق واللوجستيات، وذلك باستخدام كتالوج الكترونى لعرض المنتجات المصرية للتصدير وأيضا مدخلات الإنتاج المطلوب استيرادها من الخارج، والتواجد في مختلف الأسواق العالمية عبر 14 مركزًا تجاريًا، من بينها فرع في المغرب سيتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري.

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من جانبه، أكد السفير المغربي الحرص على تحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري البيني.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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