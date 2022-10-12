وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسفيرة، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، ومدى التميز والخصوصية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب المهندس محمود عصمت عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات الإماراتية، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، خاصة في ظل الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

كما تم استعراض عددا من النماذج للفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في العديد من القطاعات والأنشطة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا إيمان الحكومة المصرية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

1400 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية

من جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبي على العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص الجانب الإماراتي على تعزيز استثماراته في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًة إلى وجود نحو 1400 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية.

من ناحية أخرى، أشارت السفيرة إلى الترتيبات الجارية بين حكومتي مصر والإمارات للاحتفال خلال الشهر الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية، احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية، وبما يليق بعمق علاقة مصر والإمارات شعبًا وحكومة .