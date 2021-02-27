استثمار

وزير قطاع الأعمال يبحث فتح فروع خارجية لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)

مع رئيس "التمثيل التجاري"
عصام عميرة 12:23 م, السبت, 27 فبراير 21 12:23 م, السبت, 27 فبراير 21

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحضور أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور).

وذكرت وزارة قطاع الأعمال في بيان، أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون في إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة النصر، وذلك في ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها.

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إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كل الأسواق العالمية

وأوضح  وزير قطاع الأعمال،  أن نموذج العمل الجديد للشركة في ضوء استراتيجية التطوير يقوم على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن إعادة توزيع الفروع الخارجية تستهدف الوصول إلى مختلف الأنحاء حول العالم بما يمكن البضائع والمنتجات المصرية من غزو جميع الأسواق العالمية سواء في أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين.

وفي هذا الإطار، أشار وزير قطاع الأعمال، إلى عدد من الإجراءات التي تمت للنهوض بأداء الشركة ومنها وضع استراتيجية محددة وواضحة للتطوير، وتعيين إدارة جديدة قادرة على إحداث التطوير المطلوب والعمل بفكر القطاع الخاص، واختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة.

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وأضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال،  إلى أنه تم الانتهاء من تصميم “كتالوج إلكتروني” لكل المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضائها بالخدمات الجديدة والترويج لها.

  كما أشار إلى الاستعانة بشركة ذات خبرة دولية في إدارة الخدمات اللوجستية، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات، في إطار مشروع “جسور” الذي يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، والتي تشمل (النقل البري والبحري – التخليص الجمركي – التجميع – الشحن – التخزين – التأمين).

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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