وزير قطاع الأعمال يبحث التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

المال - خاصاستقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ضم كلا من المهندس طارق توفيق رئيس مجلس الإدارة، وسيلفيا ميناسا المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة.وخلال اللقاء التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشر

المال – خاص

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ضم كلا من المهندس طارق توفيق رئيس مجلس الإدارة، وسيلفيا ميناسا المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، استعرض الوزير ملامح خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها، وذلك وفق دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات كل منها على حدة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يسهم في وضع الاستراتيجيات المناسبة بشأن كل شركة.

وأكد على أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية والذي تشارك به وزارة قطاع الأعمال العام من خلال طرح حصص من بعض الشركات التابعة لها.

ووجه وفد الغرفة الدعوة إلى الوزير للقاء بعثة من رجال الأعمال الأمريكيين والتي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، وحضور حفل الغذاء الذي تنظمه الغرفة شهريًا لاستعرض رؤية الوزارة بشأن تطوير الشركات التابعة لها.