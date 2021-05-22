وزير قطاع الأعمال: نستهدف بيع 13 ألف سيارة كهربائية في السنة الواحدة بدعم 50 ألف جنيه من سعرها (فيديو)‎

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه مستهدف بيع عدد 13 ألف سيارة كهربائية في السنة الواحدة وذلك بتسهيلات لعمليات الإحلال للتاكسي ، كما سيكون هناك دعم للمواطنين بقيمة 50 ألف جنيه من سعر السيارة.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أن تلك السيارة ماركة نيسان ليڤ، وهي من افضل السيارات الكهربائية في العالم كما أنها ستكون جيدة للمستوي المتوسط في المجتمع المصري.

وأضاف توفيق، أن سعر السيارة سيكون محدد طبقا لنوعها حيث أنه سيتم طرح 3 موديلات منها وذلك حسب مدي السير ، قائلا: في موديل 250 كيلومتر في الشحنة الواحدة، و400 كيلومتر في الشحنة الواحدة ، والفئة الأعلى 508 كيلومتر في الشحنة الكهربائية الواحدة .

وتابع توفيق، أنه سيتم إقامة المصنع الخاص بالسيارات الكهربائية بالكامل في مصر حيث يوجد هنجرين في شركة النصر للسيارات، قائلا: زي دلوقتي السنة الجاية هيكون عندنا أول 100 سيارة كهربائية مصنعة في مصر.

ولفت توفيق، إلى أنه تم استقدام 13 سيارة كهربائية، وذلك لفك سيارة واحدة حتي يتعلم عليها المهندسين المصريين، والـ12 سيارة الأخري سيتم سيرهم في الشوارع لعمل 30 الف كيلومتر وذلك لتجربتها .

وأوضح توفيق، أنه تم إشراك الجانب الصيني في رأس المال ، وذلك لضمان جودة الإشراف على الجوانب الإنتاجية في المصنع والتدريب والتأكد من السياسة التسعيرية والتسويقية تكون مظبوطة.