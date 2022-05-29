وزير قطاع الأعمال: ندرس مع الكهرباء إنشاء مزرعة شمسية لإنتاج 1200 ميجاوات

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن وجود دراسة حاليا لإنشاء مزرعة شمسية كبيرة لإنتاج الطاقة بقدرات من 600 إلى 1200 ميجاوات.

وأضاف في تصريحات خاصة علي هامش مشاركتة بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» تحت عنوان: «نمــو يتحدى المخاطر»، أن المفاوضات جارية حاليا مع وزارة الكهرباء لبحث آليات التنفيذ، إذ يهدف المشروع لخدمة شركة مصر للأمونيوم أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية.

وتوقع توفيق طرح نادي غزل المحلة في البورصة خلال أيام قليلة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كأول طرح لشركة كرة قدم في سوق المال المصرية.