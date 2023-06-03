وزير قطاع الأعمال: نخطط لزراعة 600 ألف فدان قطن قصير التيلة مستقبلا لمنع الاستيراد نهائيا

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن منظومة تطوير شركات الغزل والنسيج تشمل زراعة 600 ألف فدان قطن قصير التيلة مستقبلا لتلبية احتياجات المصانع الجديدة بعد التطوير.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال جولة اليوم بمدينة غزل المحلة، لبدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4، أنه من المستهدف التوسع في زراعة القطن قصير التيلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ذلك يتطلب الكثير من الاجراءات والاستثمارات لاستصلاح تلك الأراضي المطلوبة.

وأوضح أن الوزارة تقوم بزراعة مساحات بمنطقة شرق العيونات، وتوشكي، وتنفيذ تجارب من بذور مهجنه ومتطورة لاحداث اعلي إنتاجية.

وذكر أنه بالنسبة للقطن قصير التيلة تحتاج مصانعنا إلى أغلب إنتاجية مصر من الأقطان طويلة التيلة.

وأشار إلى أن مخطط التطوير يشمل إنشاء 7 محالج متطورة تم الانتهاء م 4 حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، نوه بأنه سيتم من خلال عدة نماذج خاصة في مجال الصباغة والتجهيز، موضحا أنه سيتم التعاون في بعض المساحات الشاغرة او غير المستخدمة مقابل قيمة إيجاريه او شراكة، أو مشاركة في الأرباح.