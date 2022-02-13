استثمار

وزير قطاع الأعمال : نتطلع للريادة إقليميا في تجارة وحليج الأقطان.. وفتح أسواق جديدة

ويجتمع بمجلس الإدارة الجديد لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان
عصام عميرة 2:15 م, الأحد, 13 فبراير 22 2:15 م, الأحد, 13 فبراير 22

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان الناتجة عن اندماج 9 شركات في مجال تجارة وحليج الأقطان، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث الشامل لشركات القابضة للغزل والنسيج.

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وفي هذا الإطار، أكد الوزير ضرورة العمل على النهوض بأداء الشركة في نشاطها الرئيسي وهو حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة رائدة إقليميا في هذا المجال، مع التوسع خارجيًا باستخدام أحدث وسائل التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج.

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كما أكد على ضرورة الانتهاء من تحديث محالج القطن وفقا للخطة الزمنية المحددة بنهاية العام الجاري 2022، مع الترويج لجودة ونظافة الأقطان المحلوجة في المحالج المطورة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معاصر الزيت في المحالج بالشراكة مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، لافتًا إلى نجاح الشركة في إدارة منظومة تداول القطن الجديدة خلال مواسم 2019 و2020 و2021.

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تطرق الوزير أيضا إلى جهود التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة خلال العام الجاري بعد نجاح التجربة في العام الماضي بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار العمل على تقليل فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج محليًا، والتي تعتمد بشكل كبير على الأقطان قصيرة التيلة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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