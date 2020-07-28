وزير قطاع الأعمال للسفير الصيني : نسعى لأن تكون «النصر» مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية

صرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بأن الحكومة تتطلع لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ونقلها من الصين الرائدة في هذا المجال إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعظيم المكون المحلي في صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في مصر.

وزير قطاع الأعمال : نسعى لأن تكون النصر للسيارات مركزًا للسيارات الكهربائية

هشام توفيق

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزًا لصناعة السيارات الكهربائية؛ ليس فقط في الإنتاج، وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية- بالشراكة مع القطاع الخاص- لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية، بخلاف تلك التي سيتم تصنيعها في مصر.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة وشركة دونج فينج الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية.

كما أشار الوزير إلى الاتصالات الجارية بشكل دوري بين شركتي النصر ودونج فينج للانتهاء من الدراسات وخطط العمل التفصيلية الخاصة بمشروع إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًّا تمهيدًا لبدء الإنتاج قبل نهاية 2021.

وأوضح أنه تم استعراض إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، من خلال أشكال متعددة للشراكة.

وخلال اللقاء أكد هشام توفيق العلاقات التاريخية والقوية بين مصر والصين، والتي شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

السفير الصيني : العلاقات المصرية الصينية عميقة

السفير الصيني في القاهرة

في هذا السياق أكد السفير الصيني عمق العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت طفرة تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، وكذلك التقدم المستمر في التعاون بمختلف المجالات، ومؤخرًا في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التعاون بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج يمثل إحدى ثمار التعاون بين البلدين.

وأبدى السفير حرص الشركات الصينية على مزيد من التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك دعم جهود مصر للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في إنتاج السيارات الكهربائية أو التحول للغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء، أعرب هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، عن رغبة عدد من الشركات الصينية في التعاون مع مصر بصناعة مكونات السيارات الكهربائية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تحديد عدد من الشركاء المحتملين في الصين لبدء المفاوضات وبحث فرص التعاون والشراكة لنقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر مع تعظيم المكون المحلى.

وزير قطاع الأعمال يتحدث عن استراتيجية تحفيز السيارات الكهربائية لأوتو ريفيو

تجدر الاشارة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام كشفت، في وقت سابق لبرنامج المال أوتو ريفيو، تفاصيل صناعة السيارة الكهربائية وتطوير النصر للسيارات.