وزير قطاع الأعمال : كنا بنزرع مليون فدان قطن منذ 30 عاما ووصلت 136 ألف في 2016

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر كانت تزرع مليون فدان قطن فى فترة الثمانينات منذ ثلاثين عاما، وتراجعت حتي وصلت إلى 136 ألف فدان عام 2016، مشيرا إلى أنه مستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالى.

وزير قطاع الأعمال : القطن المصري مميز عالميا

وذكر وزير قطاع الأعمال ، خلال مشاركتة فى برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن القطن المصري طويل التيلة ومتوسط التيلة له مميزات غزلية مقارنة بالقصير التيلة عالميا، لافتا إلى أننا نعمل على تسويق القطن وزراعتة والاسفادة منه بالشكل الأمثل، وبيعة بسعر مجدي للفلاح وللتاجر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال ، أنه ليس الأفضل تصدير القطن كمنتج فقط وإنما تصديره كغزل أو نسيج والاستفادة منه وهو ما نعمل عليه، لافتا إلى أننا نستورد 2.2 مليون قنطار من الأقطان قصيرة التيلة ، والتى تمثل 98 % من الإنتاج العالمي، والمستخدمة فى الملابس الجاهزة.

توجة لزراعة القطن قصير التيلة فى الاراضي الصحراوية

وتابع أن هناك تجارب للعمل على زراعة الإنتاج فى الأراضي المستصلحة فى الصحراء بإنتاجية عالية للفدان لزراعة الأقطان قصيرة التيلة بقدرة إنتاج 14 قنطار للفدان، للاستفادة بدلامن إنتاج 7 قناطير للأقطان طويلة التيلة فى المساحات الزراعية الحالية سواء وجة بحري وقبلي.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن تجربة زراعة القطن كقصير التيلة تسير وفقا للمخطط مع الحفاظ على المساحات الحالية من الأقطان طويلة التيلة.

مخطط تطوير الشركة القابضة للقطن وتوابعها يصل لـ21 مليار جنيه

وتعمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على مخطط دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة ليصبح إجمالى الكيانات بعد الدمج 10 شركات.

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة عن القوائم المجمعة للعام المالى الماضى، وتم تحقيق إيرادات قيمتها 3.9 مليار جنيه، بصافى خسارة 2.9 مليار جنيه.

وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، استعرض، خلال اجتماع الجمعية العمومية، الأسبوع الماضي، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018/ 2019، والذي تضمّن الموقف الحالي لخطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، تضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.

كما تم تجهيز المصانع بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.