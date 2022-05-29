وزير قطاع الأعمال : طرح حصة 25% من 7 فنادق مملوكة للدولة تحت كيان واحد أمام مستثمر استراتيجي

قال وزير قطاع الأعمال ، هشام توفيق ، إن هناك خطة لجمع 7 فنادق مملوكة للشركة القابضة و نقلها ضمن مشروع لتأسيس شركة لإدارة هذه الأصول ، و طرحها أمام مستثمر استراتيجي ضمن البرنامج الذي تنفذه الدولة المصرية لمنح القطاع الخاص فرصة لاستغلال تلك الأصول.

و أضاف أن تلك الفنادق تعد تاريخية ورابحة ، وجارٍ العمل على تقييمها وطرح 25% من تلك الشركة الجديدة أمام مستثمر استراتيجي.

و تابع أن قطاع الأعمال يمتلك 29 فندقا تاريخيا ومتطورا، وبها بعض الفنادق ذات الطابع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» ، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.