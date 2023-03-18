وزير قطاع الأعمال : شركة هايديليكو تقتنص مشروعا بقيمة 80 مليون دولار في جنوب أفريقيا

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير اقتنصت أمر إسناد مشروع في دولة جنوب أفريقيا بقيمة تتجاوز 80 مليون دولار.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريح على هامش حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، أن المكتب العربي للاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للتشيد قد حصل لأول مرة في تاريخه على التأهيل المالي والفني تحت مظلة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة فقد حققت عدة إنجازات أخرى على مستوى تصدير العقار والتوسع في الدول العربية والافريقية، ومنها فوز المكتب العربي للاستشارات بعملية تصميم واشراف لأحد المشروعات الكبرى في مدينة بغداد عاصمة العراق، إضافة إلى اقتناص أمر إسناد مشروع في جنوب أفريقيا.

وذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قد فازت شركة المقاولات المصرية ” مختار إبراهيم” بمشروع للبنية التحتية في سلطنة عمان بقيمة 8 مليارات جنيه.