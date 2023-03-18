وزير قطاع الأعمال: شراكات بـ10 مليارات جنيه للشركات التابعة مع القطاع الخاص

أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، وجود شراكات تتخطى الـ10 مليارات جنيه في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.

وأوضح أن اتجاه قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة نحو التصدير العقاري يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال.

لذا شهدت الأشهر القليلة الماضية وفق الوزير حصول المكتب العربي للاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير للمرة الأولى في تاريخه على التأهيل المالي والفني تحت مظلة الأمم المتحدة وفي قارة أفريقيا وفوزه بعملية تصميم وإشراف لأحد المشروعات الكبرى في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد خلال حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، أن دعم الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك كافة أشكال التعاون.

وأشار إلى وجود شراكات تتخطى الـ10 مليارات جنيه في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ونواصل دعم الشركات لتحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، والاهتمام بالعنصر البشري كرأسمال يجب الاستفادة منه وتدريبه وحسن إدارته وهناك برامج يتم تنفيذها لتحقيق ذلك.

وذكر أنه تم أمر إسناد لمشروع في جنوب أفريقيا، وفي مجال المقاولات فازت شركة هايديليكو بأحد العطاءات بقيمة 80 مليون دولار في جمهورية موريتانيا، وكذلك مشروع سلطنة عمان الذى نفذته شركة مختار ابراهيم بقيمة 8 مليارات جنيه.