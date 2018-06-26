وزير قطاع الأعمال: سنستعين بالقطاع الخاص وننسق للمشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية

محوران لتطوير شركات قطاع الأعمال المرحلة المقبلة توجيهات رئاسية بتطوير عاجل لشركات قطاع الأعمالالمال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبحثا سبل تطوير

محوران لتطوير شركات قطاع الأعمال المرحلة المقبلة

توجيهات رئاسية بتطوير عاجل لشركات قطاع الأعمال





المال- خاص

اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبحثا سبل تطوير شركات القطاع,



** محوران



وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الاعمال العام خلال المرحلة المقبلة

وأشار الوزير إلى محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط.

وأوضح أنه جارى إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقاً لمقتضيات كل قطاع. كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها سعياً لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.



** دور القطاع الخاص



وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة

وأوضح أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.



وأشار الوزير إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة

ولفت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.

** توجيهات رئاسية



وذكر السفير، بسام راضي أن الرئيس وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة انتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.

كما وجه السيد الرئيس بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.