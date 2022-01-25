وزير قطاع الأعمال: حلم مشروع جسور يتحول لواقع وافتتاح 5 فروع خارجية نهاية فبراير

خلال كلمته على هامش توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مقدمى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية فى إطار حزمة من الخدمات لقطاع التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن حلم مشروع جسور بدأ فى التحول إلى واقع، إذ تم خطوات تقدمية كبيرة، ومن المستهدف افتتاح 5 فروع فى دول مختلفة نهاية فبراير المقبل.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال كلمته على هامش توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مقدمى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية فى إطار حزمة من الخدمات لقطاع التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية، أن مشروع جسور هو تكامل بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال.

وأوضح أن شركة جسور يتوزع هيكل رأس مالها بنسبة 50% لقطاع الأعمال والبنوك والنسبة الأخرى للقطاع الخاص.

يشار إلى أن شركة جسور كانت تحت مسمى (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويقوم نموذج العمل الجديد لشركة جسور على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت فى يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى “جسور” للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.