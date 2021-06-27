استثمار

وزير قطاع الأعمال: توقيع مرتقب مع شركة لإدارة وتشغيل صناعة الصباغة والتجهيز

خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر شركة «المال جي تي إم»، بورتفوليو إيجيبت 2021، في دورته الخامسة.
دعاء محمود 12:30 م, الأحد, 27 يونيو 21 12:30 م, الأحد, 27 يونيو 21

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة في طريقها للتوقيع مع شركة لإدارة وتشغيل صناعة الصباغة والتجهيز، معتبرًا إياها حلقة في سلسلة هامة للغاية وتنقصنا الخبرة فيها، موضحًا أن ذلك ضمن جهود خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 21 مليار جنيه.

وأضاف توفيق، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر شركة «المال جي تي إم»، بورتفوليو إيجيبت 2021، في دورته الخامسة، اليوم الأحد، والمنعقد تحت عنوان: “النمو تحت وطأة الوباء”، أن هناك تطلع للاستعانة بخبرة عالمية لتحسين عملية الكفاءة تلك الصناعة.

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وتابع: “بالتالي نتمكن من المنافسة مع المنتجات المستوردة داخليًا والتصدير خارجيًا”، مشيرًا إلى أنه من المحتمل فصل نشاط الصباغة والتجهيز عن الصناعة المتكاملة بحيث تكون نشاط تجاري منفصل.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع شركة لتكون مسئولة عن التسويق والبيع من القطاع الخاص، منوهًا بأن القطاع الخاص يمتلك آليات وقدرات لا يمكن إنكارها.

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وشدد على أن الوزارة تستهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت شركة «المال جي تي إم» مؤتمرها السنوي بورتفوليو إيجيبت 2021، في دورته الخامسة تحت عنوان: «النمو تحت وطأة الوباء».

وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومدير الجلسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.

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بقلم دعاء محمود

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