وزير قطاع الأعمال: تلقينا اهتماما من شركة سعودية للشراكة في فندق انتركونتيننتال التاريخي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تلقت اهتماما من مستثمر سعودي يمتلك شركة لإدارة الفنادق (لم يفصح عنها)، وذلك للشراكة في فندق انتركونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع المستثمر في هذا الشأن.

وأضاف الوزير في تصريحات له، على هامش مؤتمر توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، أن الوزارة تسعي لعودة الصبغة الخديوية التى كانت موجودة منذ 150 عاماً في وسط القاهرة من خلال تطوير فندق انتركونتيننتال وحديقة الأزبكية.

يشار إلى أن الفندق بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908، وقد شهد الفندق أحداث تاريخية مهمة ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس في الستينات من القرن التاسع عشر.

ويتكون المشروع المستهدف إنشاءه فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel بالإضافة إلى مجموعة من القاعات والمطاعم ونادي صحي (سبا) وجيم، وعدد ثلاثة أدوار تحت الأرض كأماكن لانتظار السيارات بطاقة استيعابية 691 سيارة، كذلك يتضمن المشروع مجموعة من المحلات التجارية لخدمة المنطقة وتتكامل مع الخدمات الخاصة بالفندق.