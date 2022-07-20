وزير قطاع الأعمال: تحويل مصنع غزل مغلق في الفيوم إلى مجمع لإنتاج الملابس الجاهزة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم إنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة.

وأوضح أن ذلك تم بالتنسيق مع فاضل مرزوق أحد رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، وسيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال الوزير إن المجمع يُقام على مساحة 21 ألف متر بحجم تكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022.

وتابع أن المشروع يهدف إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابي.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتزم تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة “مصر حلوان للغزل والنسيج” بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.