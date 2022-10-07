وزير قطاع الأعمال : اهتمام كبير بتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق التكامل الصناعي

أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التحويلية التي تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن خطة التطوير التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة باستثمارات ضخمة، تهدف لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته والعمل بأحدث التكنولوجيات في مختلف مراحل التصنيع؛ بداية من القطن الخام، وصولًا إلى المنتج النهائي.

كما أكد الوزير، في بيان اليوم، خلال اجتماعه وممثلي المكتب الاستشاري الدولي “وارنر”، الاستشاري العام لمشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدّات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير في مختلف المحاور والجوانب التي يشملها.

وشدد المهندس محمود عصمت على ضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروع، وبما يتلاءم أيضًا مع حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخُّها في عمليات الإصلاح والتطوير،

موجهًا إدارة الشركة القابضة بإتاحة فرص أمام القطاع الخاص للشراكة في هذا المشروع، وتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة لاحتياجات مصانع القطاع الخاص وبجودة عالية عوضًا عن استيرادها من الخارج، ومجددًا تأكيد أهمية تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته وتدريبه على استخدام الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.