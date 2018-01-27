وزير قطاع الأعمال العام يناقش موقف شركات الأدوية

بدوى: ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى.. والتطوير بأساليب غير نمطيةمحمد كمال الدينوجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بوضع تصور عاجل بشأن الشركات الخاسرة، مع ضرورة بيان جدوى أى استثمارات جديدة قبل ضخه

بدوى: ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى.. والتطوير بأساليب غير نمطية

محمد كمال الدين

وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بوضع تصور عاجل بشأن الشركات الخاسرة، مع ضرورة بيان جدوى أى استثمارات جديدة قبل ضخها فى الشركات المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية لمتابعة الموقف الحالى للشركات التابعة، حيث قدم رئيس القابضة عرضا موجزا تضمن أداء الشركات الإنتاجية وعددها 8 شركات تابعة، وكذلك مؤشرات الشركات التجارية وعلى رأسها المصرية لتجارة الأدوية، وأبرز المعوقات التى تواجهها وسبل مواجهتها.

وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة إعادة النظر فى أسباب تعثر بعض الشركات من كل النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، ووضع خطة متكاملة تعتمد على أساليب غير نمطية للنهوض بتلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد بدوى ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمي والتطوير فى الشركات التابعة لمواكبة التطور فى صناعة الدواء عالميًا، والعمل على إنتاج أدوية جديدة والتوقف عن إنتاج غير المطلوبة، مع استغلال الفرصة الجيدة للتصدير فى ظل تحرير سعر الصرف والمنافسة في الأسواق العالمية.

كما استعرض بعض الأمور المعلقة والتى طلب رئيس الشركة القابضة دعم الوزارة فى إنجازها.