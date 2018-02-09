وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

استقبل خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، سانجاى باتتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة، والوفد المرافق به، لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندى.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الهندى، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والهند فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل وجود تحديات متشابهة إلى حد كبير إضافة إلى التقارب الحضارى والثقافى والعلاقات القوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض السفير عددًا من المشروعات والاستثمارات التى يقوم بها الجانب الهندى فى مصر، مبديًا رغبة العديد من الشركات الهندية فى التعاون مع الشركات التابعة للوزارة فى المجالات المختلفة، مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التى تنفذها الهند فى المجال الإدارى والفنى والاقتصادى، لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

و وجه السفير الدعوة للسيد الوزير للقيام بزيارة إلى الهند فى أقرب فرصة يتفقد خلالها عددا من الشركات العاملة هناك، للتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم فى صناعات عدة، والتباحث حول تبادل الخبرات والبدء فى تفعيل التعاون المشترك.

و استعرض الوزير ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة فى عدد من المجالات، وخاصة النقل البحرى والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق خاصة مع سعى الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة باجاج الهندية لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان فى إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.

وقد أكد الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية والتكنولوجيا المتقدمة فى عدد من الصناعات، إلى جانب خدمات التمويل الميسر التى يتيحها الجانب الهندى، لتنفيذ عدد من المشروعات، لافتًا إلى وجود إرادة قوية ودعم واضح من القيادة السياسية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.​